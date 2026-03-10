Kein Vergleich zu Ukraine-Krieg

Die Preise an den Tankstellen von mehr als zwei Euro pro Liter erinnern Autofahrer an den Preissprung zu Beginn des Ukraine-Kriegs vor vier Jahren. Die Lage ist Analysten zufolge aber nicht vergleichbar mit ‌der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise. «Deutschland importiert nur gut sechs Prozent seines Erdöls und einen noch geringeren Anteil seines Gasbedarfs aus den Golfstaaten, daher ist die Versorgungssicherheit aktuell gesichert», kommentierte Claus Niegsch, Ökonom bei der DZ Bank. «Das meiste Öl kommt aus der Nordsee, aus den Vereinigten Staaten und aus Libyen.» Mit einem Anteil von 4,2 Prozent liefere der Irak den grössten Anteil aus der Krisenregion nach Deutschland.