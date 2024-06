In früheren Phasen Meme-getriebener Rallyes haben Händler in eine Flut von «Out-of-the-Money Calls» gekauft, was die Händler dazu gezwungen hat, die zugrunde liegenden Aktien als Absicherung zu erwerben. Diese Käufe verstärkten den Aufwärtsdruck auf den Aktienkurs, trieben einige Derivate ins Geld und lösten mehr Optionskäufe aus, was an der Wall Street als Gamma-Squeeze bekannt ist.