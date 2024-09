Kurzfristige Preisschwankungen auszunutzen, um günstig einzukaufen und teuer zu verkaufen – das klingt nach einer einfachen Methode, um an der Börse Geld zu verdienen. Doch so logisch die Strategie des Market Timings in der Theorie auch erscheinen mag, in der Praxis ist es nahezu unmöglich, den optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf von Aktien genau zu treffen. Denn die Marktentwicklung lässt sich weder in wirtschaftlich guten noch in Krisenzeiten vorhersagen.