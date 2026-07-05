«‹Geiz ist geil› bei Lebensmitteln»

Für Markus Dietschi ist diese Entwicklung nicht akzeptabel. «Wir haben einen starken Anstieg bei den Produktionskosten», sagt er zu Blick. Konkret seien die Ausgaben für Betriebsstoffe, Maschinen, Dünger oder Pflanzenschutzmittel gestiegen. In den letzten fünf Jahren seien landwirtschaftliche Produktionsmittel um 13,5 Prozent teurer geworden.

Zudem sei auch der Preiskampf bei Lebensmitteln zunehmend ein Problem. Als Beispiel nennt er etwa das 99-Rappen-Brot, das Aldi letztes Jahr ins Sortiment aufnahm. Lidl, Coop oder auch die Migros zogen mit vergleichbaren Angeboten nach. «‹Geiz ist geil› ist das Dümmste, was bei Lebensmitteln passieren kann – für die Natur und auch die Gesundheit», kritisiert Dietschi. Für solch tiefe Preise litten die Bauern mit.

Auch der Schweizerische Bauernverband (SBV) kritisiert das «Preisdumping bei Lebensmitteln». Im Detailhandel habe eine «verantwortungslose Preisspirale gegen unten eingesetzt», heisst es in einer Medienmitteilung. «Mehr Wertschätzung für das Essen und kostendeckende Produzentenpreise» seien notwendig.

In den letzten Jahren war die Entwicklung allerdings auch eine andere: Seit 2021 stieg der Richtpreis für «Weizen Top», die höchste offizielle Qualitätsklasse für Brotweizen, von 52 auf 60 Franken. Dieser Trend ist nun beendet – zumindest für die Ernte 2026.

Sind die Verbände mitverantwortlich?

Einen Teil der Verantwortung sieht Dietschi auch bei den Branchenverbänden selbst. «Sie geben immer zu schnell auf. Wir verkaufen uns falsch.»

David von Wattenwyl, Präsident des Schweizerischen Getreideproduzentenverbandes, war bei den Verhandlungen dabei. Er erklärt gegenüber Blick, dass die festgelegten Richtpreise nur bedingt zufriedenstellend seien, auch wenn sie einen tragfähigen Kompromiss innerhalb der Branche darstellten. «Tatsache ist einfach, dass der Druck seitens des Marktes da ist.» Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass die Müller infolge des hohen Importvolumens an Aufbackware mit rückläufigen Verarbeitungsmengen zu kämpfen hätten, erklärt von Wattenwyl.

Weitere Preissenkungen werden nicht akzeptiert

Es sei wichtig gewesen, überhaupt einen Kompromiss zu finden. Dieser sei auf jeden Fall besser als gar kein Richtpreis. «Die Getreidevermarktung orientiert sich jetzt an den Richtpreisen statt an den Importpreisen, die rund 15 Franken tiefer liegen.»

Von Wattenwyl weist den Vorwurf zurück, dass der Verband zu früh nachgegeben habe. «Es ist schwierig, eine Lösung zu finden, wenn beide Parteien auf ihrem Standpunkt stehen bleiben – vor allem mit den Herausforderungen, die wir aktuell haben.»