So kehren Pensionskassen von den Immobilienoder Private-Equity- an die Obli-Märkte zurück. Nicht von jetzt auf gleich, sondern Schritt für Schritt, da viel Geld in den häufig illiquiden Anlagen gebunden ist. Bonds sind ihr vertrautes Terrain, in das sie nicht zuletzt wegen der guten Planbarkeit der Geldflüsse von jeher investieren. "Pensionskassen und Fixed Income sind ein natürlicher Match", weiss Andreas Tocchio, Head of Swiss Franc Debt Syndicate bei der UBS.