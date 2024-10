Ein Sprecher von Heidelberg Materials wollte den Pressebericht nicht kommentieren. Der Dax-Konzern hält laut letztem Geschäftsbericht knapp 70 Prozent an dem Indien-Geschäft. Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben 2006 in dem Land Fuss gefasst. Die Adani-Gruppe ist laut «Economic Times» Indiens zweitgrösster Zementhersteller und war 2022 durch die Übernahme des Indien-Geschäfts von Holcim in den Bereich eingestiegen.