Dies sei ein wichtiger Meilenstein für Neurosterix und Addex, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Denn die Herangehensweise stelle eine neuartige therapeutische Strategie dar, so das Communiqué. Diese habe das Potenzial, den Patienten mit Schizophrenie ein differenziertes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zu bieten.