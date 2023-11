Nachdem zuletzt erste Biotechs dem angespannten Finanzierungsumfeld zum Opfer gefallen sind, stehen bei den Unternehmen die liquiden Mittel besonders im Fokus. Diese werden von Addex in einer Mitteilung vom Mittwoch per Ende September mit 4,8 Millionen Franken beziffert nach 7,2 Millionen per Ende Vorquartal. Die im vergangenen September angekündigten 4 Millionen Euro aus einem Förderprogramm für Forschungsprojekte sind darin allerdings noch nicht enthalten.