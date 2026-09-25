Addex hatte am Freitag mitgeteilt, dass das Unternehmen die weltweiten Rechte an allen GABAB-Wirkstoffkandidaten aus der Partnerschaft zurückerhalte. Grund sind laut Dyer die geplante Fusion der Indivior-Muttergesellschaft mit Supernus Pharmaceuticals und die damit verbundene Restrukturierung. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Indivior sind geschlossen worden.