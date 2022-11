Nach Abschluss dieser Kapitalerhöhung werde die Tochter Addex Pharma SA mehr als ein Drittel der Stimmrechte an Addex halten. In diesem Zusammenhang habe die Gesellschaft eine Ausnahmebewilligung durch die Übernahmekommission (UEK) erhalten. Gemäss dieser Bewilligung wird die Tochter von der Angebotspflicht befreit. Voraussetzung sei, dass Addex Pharma SA ihre Beteiligung an der Addex Therapeutics bis zum 31. März 2023 auf oder unter den Schwellenwert von einem Drittel des stimmberechtigten Aktienkapitals reduziert und dass Addex Pharma SA während des Zeitraums, in dem sie den Schwellenwert überschreitet, keinen massgeblichen Einfluss auf das Schicksal der Addex Therapeutics Ltd ausübt.