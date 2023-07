Gerade in den Vereinigten Staaten hätten Opioidmissbrauch und Überdosierung epidemische Ausmass angenommen, wobei Oxycodon das am häufigsten missbrauchte verschreibungspflichtige Opioid sei, heisst es weiter. Forschungsergebnisse deuten den Angaben zufolge darauf hin, dass die Freisetzung von Glutamat drogensüchtiges Verhalten auslöst, was darauf hindeutet, dass eine gezielte Beeinflussung des Glutamatsystems durch neuartige Pharmakotherapien dieses Verlangen lindern könnte.