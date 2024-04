Das Biotech-Unternehmen Addex hat in einer Phase-II-Studie mit einem Hoffnungskandidaten die gesteckten Ziele nicht erreicht. Konkret geht es um den Produktkandidaten ADX71149 (JNJ-40411813), der bei Patienten mit Epilepsie eingesetzt wurde, die auf ihre derzeitige Standardbehandlung nur suboptimal ansprechen. In der Studie führte die zusätzliche Verabreichung des Kandidaten nicht dazu, die Häufigkeit der Anfälle im zuvor festgelegten Ausmass zu senken, teilte Addex am Montag mit.