Per Ende September verfügte Addex über Zahlungsmittel in Höhe von 10,4 Millionen Franken, verglichen mit 8,8 Millionen Franken per 30. Juni 2022, wie Addex am Freitag mitteilte. Den Anstieg begründete das Unternehmen in erster Linie mit der Aktienkapitalerhöhung über 4,2 Millionen Franken im vergangenen Juli.