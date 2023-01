Das Jahr 2022 habe Addex mit liquiden Mitteln in der Höhe von 7,0 Millionen Franken abgeschlossen, teilte das Genfer Unternehmen am Donnerstag mit. Er freue sich nun darauf, dass der Partner Janssen im Rahmen der Zusammenarbeit zum Medikament Indivior im laufenden Quartal den ersten Teil der Phase II-Epilepsiestudie abschliesse und über Fortschritte berichte, wird CEO Tim Dyer in der Mitteilung zitiert.