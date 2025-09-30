Zur Erinnerung: Das vergangene Jahr stand vor allem im Zeichen der Neuaufstellung des Unternehmens. Mit der Investmentgesellschaft Perceptive Advisors hatte Addex im April 2024 gemeinsam das Forschungsunternehmen Neurosterix gegründet. Perceptive finanzierte das neue Unternehmen zunächst mit 63 Millionen Dollar. Die präklinischen Vermögenswerte und die Technologieplattform für allosterische Modulatoren von Addex wurden damit erworben und deren Entwicklung soll beschleunigt werden. Im Gegenzug erhielt Addex 5 Millionen Franken und eine 20 prozentige Beteiligung an Neurosterix.