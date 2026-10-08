Ntx-253 ist ein Wirkstoff, der gezielt einen bestimmten Rezeptor im Gehirn - den muskarinischen M4-Rezeptor - aktiviert und so die Dopamin-Signalübertragung beeinflusst. Ziel ist es, Psychose-Symptome zu lindern, ohne die Bewegungsstörungen und Stoffwechselprobleme zu verursachen, die bei herkömmlichen Schizophrenie-Medikamenten auftreten können. Eine Zulassung besteht bisher nicht.