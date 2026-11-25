Einnahmen verbuchte Addex im dritten Quartal keine nennenswerten. Auf der Ausgabenseite nahmen die Kosten für Forschung und Entwicklung zwar ab, dagegen haben sich die allgemeinen Kosten wegen höherer Ausgaben für Personal auf mehr als 1 Million Franken in etwa verdoppelt, wie Addex am Donnerstag mitteilte.