Viele Analysten verweisen zudem auf den ungünstigen Businessmix. So spielte laut dem ZKB-Analysten der Umsatzrückgang im hochmargigen Geschäft mit den Festanstellungen (Permanent Placement) eine Rolle. In diesem Segment erwartet der Experte in dem von geopolitischen Unsicherheiten geprägten Umfeld im laufenden Quartal keine Besserung. Vor allem Deutschland könnte unter den Folgen des Iran-Kriegs leiden. Für die zuletzt gebeutelte Aktie fehle damit ein positiver Trigger.