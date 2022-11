In den am Morgen publizierten Q3-Zahlen hätten positive Überraschungen gefehlt, welche Treiber für eine weitere Kurserholung hätten sein können, meinen Händler. Um 9.15 Uhr verlieren Adecco 1,2 Prozent auf 30,74 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert ebenfalls im Minus (-0,8%), wobei in der Tendenz Zykliker wie Adecco weniger gefragt sind als Nicht-Zykliker.