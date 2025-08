Um 10.50 Uhr verlieren Adecco 2,0 Prozent auf 24,44 Franken (SPI: +0,4 Prozent). Kurz nach Handelsbeginn hatte das Papier noch um gut 2 Prozent zugelegt. Mit den aktuellen Kursverlusten knüpfen die Titel an die schwache Performance des Vortages (-3,1 Prozent) an. Seit Jahresbeginn stehen sie somit noch mit 9 Prozent im Plus.