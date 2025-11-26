Der Personaldienstleister Adecco Group hat anlässlich seines Kapitalmarkttages seine mittelfristigen Finanzziele bestätigt. Bis Ende 2027 strebe der Konzern weiterhin einen Margenkorridor von drei bis sechs Prozent an, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. In einem unterstützenden wirtschaftlichen Umfeld sei eine operative Umsatzrendite (Ebita-Marge) von rund sechs Prozent erreichbar.
Die Ziele sollen mit einer neuen Strategie erreicht werden, mit der Adecco auf den technologischen und demografischen Wandel reagieren will. Dabei will der Konzern seine Marktpositionen ausbauen und stärker auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) setzen.
(Reuters)