Der Personaldienstleister Adecco Group hat anlässlich seines Kapitalmarkttages seine mittelfristigen Finanzziele bestätigt. Bis Ende 2027 strebe der Konzern weiterhin einen Margenkorridor von drei bis sechs Prozent an, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. In einem unterstützenden wirtschaftlichen Umfeld sei eine operative Umsatzrendite (Ebita-Marge) von rund sechs Prozent erreichbar.