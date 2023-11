Mittelfristig peilt das Unternehmen bekanntlich unter anderem eine bereinigte EBITA-Marge von 6 Prozent an. Erreicht werden soll der gegenüber heute deutlich höhere Wert via Wachstum. Die Details dazu würden am Investorentag im Rahmen der «Future@Work Reloaded-Strategie» vorgestellt, so die Mitteilung.