Akkodis leidet unter Autosektor - Hoffnung auf Rüstungsindustrie

Zur Sparte Akkodis zeigte sich der CEO zuversichtlich. Das Geschäft in Deutschland sei wegen der Schwäche des Automobilsektors ins Strudeln geraten, weshalb die Ländergesellschaft saniert werden müsse - «dieser Prozess entwickelt sich gut». Die Voraussetzungen, profitabel wirtschaften zu können, hätten sich damit verbessert.