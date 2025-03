Seine neue Rolle als Präsident und Mitglied des Group Executive Committee werde Debecker per 22. April übernehmen, heisst es in einer Mitteilung des Personaldienstleisters vom Montag. Debecker bringe viel Erfahrung in der Führung von Unternehmen in den Bereichen IT, Digital- und Software/Cloud-Engineering mit, schrieb Adecco. Zuletzt leitete er die globale Geschäftssparte FullStride des indischen IT-Konzerns Wipro. Vor dieser Tätigkeit war er in leitenden Positionen bei mehreren globalen Technologiedienstleistungsunternehmen tätig.