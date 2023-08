Adecco rechnet mit einem weiterhin guten Geschäftsverlauf. Das Geschäftsvolumen im Juli habe sich robust entwickelt und im dritten Quartal werde die Bruttogewinnmarge in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals erwartet, hiess es im Ausblick. Zudem würden auch in dem im Turnaround steckenden US-Geschäft laufend Verbesserungen erzielt, wird Konzernchef Denis Machuel in der Mitteilung zitiert.