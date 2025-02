Die Analysten warten auf Anzeichen einer Stabilisierung in der Personalvermittlung, nachdem Adecco etwa in Deutschland, Frankreich oder Skandinavien mit starken Volumenrückgänge zu kämpfen hat. Besser dürften sich die Märkte in Südeuropa oder Asien entwickelt haben, während der weitere Verlauf des US-Geschäfts wegweisenden Charakter habe, so ein Analyst.