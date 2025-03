Die Aktien des Personaldienstleisters Adecco steigen nach Handelsbeginn 4,4 Prozent auf 28,60 Franken - und knüpfen damit an den insgesamt positiven Kursverlauf in diesem Jahr an. Nachdem die Valoren bis Mitte Januar auf unter 21 Franken gefallen waren, setzte eine Erholung ein, welche Adecco auf nahezu 30 Franken steigen liess, dann unterbrochen wurde und sich nun weiter fortsetzt.