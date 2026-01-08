Ein weiterer Grund für die Herunterstufung des Jeffries-Experten ist die Bilanz von Adecco – beziehungsweise die Verschuldung. Der Konzern hat sich zum Ziel genommen, diese bis Ende 2027 auf maximal das 1,5-Fache des EBITDA zu senken. Trotzdem hält das Management an der bisherigen Dividendenpolitik fest. Diese lässt gemäss des Analysten aber nur einen langsamen Schuldenabbau zu. In anderen Worten: Adecco schüttet zu viel aus, statt die Verschuldung schneller zu reduzieren.