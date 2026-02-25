Die Dividende bleibt konstant auf Vorjahresniveau.
In den Monaten Oktober bis Dezember stieg der Umsatz der Adecco Group um 1,4 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte und die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage lag das Wachstum organisch sogar bei 3,9 Prozent. Damit beschleunigt sich das Wachstumstempo etwas, nach einem Plus von 3,4 Prozent im dritten Quartal.
Auch bei der Profitabilität machte der Konzern Fortschritte. So stieg der um Einmaleffekte bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITA im Schlussquartal im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 225 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent und lag damit klar im Zielbereich von 3 bis 6 Prozent.
Dividende bleibt konstant
Auf das Gesamtjahr gesehen blieb der Umsatz der Adecco Group mit 23,1 Milliarden Euro (org. +1,3 Prozent) in etwa konstant auf dem Vorjahresniveau. Der bereinigte Betriebsgewinn EBITA sank leicht um 16 Millionen auf 693 Millionen Euro und der Reingewinn ging um 8 Millionen auf 295 Millionen zurück. Der Verwaltungsrat schlägt eine unveränderte Dividendenausschüttung von 1,00 Franken je Aktie vor, nachdem in Vorjahr die Ausschüttung um 1,50 Franken deutlich gekürzt worden war.
Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe die Gruppe bisher eine anhaltend positive Entwicklung der Absatzmengen verzeichnet. Daher erwartet das Management, dass die Bruttomarge und die Vertriebs- und Verwaltungskosten (ohne Einmaleffekte) im Vergleich zum Vorquartal stabil bleiben werden.
(AWP)