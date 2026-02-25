Dividende bleibt konstant

Auf das Gesamtjahr gesehen blieb der Umsatz der Adecco Group mit 23,1 Milliarden Euro (org. +1,3 Prozent) in etwa konstant auf dem Vorjahresniveau. Der bereinigte Betriebsgewinn EBITA sank leicht um 16 Millionen auf 693 Millionen Euro und der Reingewinn ging um 8 Millionen auf 295 Millionen zurück. Der Verwaltungsrat schlägt eine unveränderte Dividendenausschüttung von 1,00 Franken je Aktie vor, nachdem in Vorjahr die Ausschüttung um 1,50 Franken deutlich gekürzt worden war.