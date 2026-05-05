Dafür gibt der Personaldienstleister gut 5 Millionen neue Aktien aus. Konkret hätten sich 53,01 Prozent für die Auszahlung in Aktienform entschieden, während die verbleibenden 46,99 Prozent eine Cash-Dividende beziehen, teilte Adecco am Dienstag mit. Insgesamt würden nun 5'268'324 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 16,94 Franken ausgegeben.