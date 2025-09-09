Die Partnerschaft umfasst laut den Angaben eine Palette von Microsoft-Technologien, um die HR-Dienstleistungen der Adecco Group weiter zu modernisieren und die Kundenerfahrung zu verbessern. Dazu gehören unter anderem Azure-Cloud-Dienste, Microsoft 365 für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter und Dynamics 365 zur Optimierung der Finanz- und Beschaffungsprozesse.