In den Monaten Juli bis September steigerte Adecco den Umsatz um 16 Prozent auf 6,04 Milliarden Euro, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Um Wechselkurseffekte und die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage bereinigt, ergab sich ein organisches Wachstum von 6 Prozent. In den beiden Vorquartalen waren Werte von 5 und 4 Prozent ausgewiesen worden.