An der Börse warfen Anleger in der Folge Adecco-Aktien aus ihren Depots. Die Titel verloren am Dienstag in einem wenig bewegten Gesamtmarkt 5,9 Prozent auf 25,40 Franken. Damit setzte sich der Negativtrend seit Anfang Jahr fort: Das Papier notiert mittlerweile gut 38 Prozent tiefer als noch Ende 2023.