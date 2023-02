Adecco hat vergangenen Herbst die Geschäftsziele angepasst. Neu peilt der Konzern - in einem günstigen konjunkturellen Umfeld - eine EBITA-Marge von rund 6 Prozent an, wie Anfang November mitgeteilt wurde. Bislang hatte ein Zielband von 3 bis 6 Prozent über den Konjunkturzyklus gegolten. An den Margenzielen auf Spartenebene wurde nicht gerüttelt. Doch sollen die kleineren Sparten LHH (Fachkräftevermittlung, Weiterbildungen, Karriereberatungen) und Akkodis (Outsourcing von F&E) mittelfristig Werte am obersten Ende der Bandbreite von 7 bis 10 Prozent erzielen. Von der Temporärsparte Adecco werden weiter 3 bis 6 Prozent erwartet.