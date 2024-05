Neue Richtung, neue Leute

Die Regierungen in Indien und Mexiko dürften zusammengezuckt sein bei der Ansage von Tesla vergangene Woche, erst bei voller Ausnutzung der bestehenden Produktionskapazität von drei Millionen Autos im Jahr den Bau neuer Fabriken anzugehen. In diesem Jahr wird der Autobauer nach Analystenschätzungen weniger als zwei Millionen Fahrzeuge fertigen. Chefingenieur Lars Moravy sagte, das Nutzen der vorhandenen Fertigungslinien sei ein grosser Strategiewechsel. In Indien waren die Politiker auf das Feiern einer milliardenschweren Investition in eine Autofabrik eingestellt, nachdem auf Drängen Musks hin eigens dafür die Zollregeln geändert worden waren. Doch der Tesla-Chef gab Premierminister Narendra Modi in letzter Minute einen Korb, was in indischen Medien vorige Woche für Empörung sorgte. Da passt es ins Bild, dass mit Politikchef Patel einer geht, der eine wichtige Rolle beim Einfädeln des Indien-Deals spielte.