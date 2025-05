«Es sieht aus, als würde der Adidas-Schuh gegen die Akropolis treten», sagte Mendoni dem Radiosender Skai. «Es gibt bereits eine Klage gegen alle, die dafür verantwortlich sind.» Eine Adidas-Sprecherin sagte, die Drohnen-Show habe am Donnerstagabend nicht an der Akropolis, sondern am «Zappeion Megaron» stattgefunden, einem Veranstaltungszentrum nahe des Olympiastadions von 1896. Alle erforderlichen Genehmigungen seien eingeholt und eingehalten worden. «Adidas hat kein Bild der Akropolis für Werbe- oder andere Zwecke verwendet», sagte sie.