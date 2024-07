Der deutsche Sportartikelhersteller schraubte die Prognose für das Betriebsergebnis am Dienstagabend um 300 Millionen auf rund 1,0 Milliarden Euro nach oben. Zuletzt hatte Adidas vor drei Jahren mehr als eine Milliarde verdient. Der Umsatz werde 2024 um fast zehn Prozent zulegen, erklärte das Unternehmen. Bisher hatte die Nummer zwei auf dem weltweiten Sportartikelmarkt mittlere bis hohe einstellige Zuwachsraten in Aussicht gestellt. Es ist das zweite Mal in drei Monaten, dass Adidas seine Erwartungen erhöht hat - die neue Prognose liegt doppelt so hoch wie die, mit der Gulden in sein zweites Jahr gegangen war.