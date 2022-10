In der Vergangenheit hatte West auch mehr Einfluss bei Adidas gefordert. Das Unternehmen hatte zu den Vorwürfen stets geschwiegen. Der Rapper designt für Adidas seit 2015 Schuhe und Kleidung unter der Marke "Yeezy", die in den besten Jahren für Umsätze in Milliardenhöhe sorgten. Dafür bekommt West Tantiemen, nach Medienberichten mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr. Der Vertrag läuft noch bis 2026. Adidas nannte die Zusammenarbeit "eine der erfolgreichsten Kollaborationen in der Geschichte unserer Branche". Einem Bericht des Online-Portalszufolge hat der Konzern West angeboten, die Zusammenarbeit gegen eine Abfindung von einer Milliarde Dollar zu beenden.