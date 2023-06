Der Markt für Adipositas-Medikamente wächst derzeit rasant. Die enorme Nachfrage nach den gehypten Behandlungen zur Gewichtsreduzierung wie Wegovy könnte nach Einschätzung von Experten bis zu zehn konkurrierende Produkte mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Milliarden Dollar innerhalb eines Jahrzehnts hervorbringen, vor allem in den USA. Novo wird derzeit von einer so hohen Nachfrage überrollt, dass das Unternehmen in den USA vorübergehend den Zugang für neue Patienten zu Wegovy beschränkt.