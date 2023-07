Das Mittel habe in beiden Studien der dritten und damit letzten klinischen Phase die Hauptziele erreicht, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In einer der Studien half das Medikament Patienten nach intensiven Änderungen des Lebensstils dabei, ihr Gewicht im Durchschnitt um 26,6 Prozent zu reduzieren. Bei fettleibigen oder übergewichtigen Diabetes-Patienten führte das Mittel zu einem Gewichtsverlust von fast 16 Prozent oder durchschnittlich mehr als 15 Kilogramm.