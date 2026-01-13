Adobe-Aktien fielen im US-Handel um fast drei Prozent, während Apple-Papiere auf der Stelle traten. Adobe-Anleger haben ohnehin seit geraumer Zeit einen schweren Stand, weil sie starke Konkurrenz unter anderem von KI-gestützter Software für Adobes Software fürchten. Derzeit sind Adobe-Aktien mit 317 Dollar nur noch rund halb so viel wert wie zwei Jahre zuvor.