Der Umsatz soll nun zwischen 23,65 und 23,70 Milliarden Dollar liegen und der bereinigte Gewinn je Aktie bei 20,80 bis 20,85 Dollar, teilte der Entwickler der Bildbearbeitungssoftware Photoshop am Donnerstag mit. Die Aktie legte nachbörslich um rund vier Prozent zu. Im abgelaufenen Quartal übertraf der Umsatz mit 5,99 Milliarden Dollar die Analystenerwartungen von 5,91 Milliarden.