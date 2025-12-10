Getrieben werde das Wachstum bei Adobe von den KI-Funktionen in den Programmen, sagte Shantanu Narayen, der Chef des Software-Anbieters, am Mittwoch. Für das angelaufene Geschäftsjahr 2025/2026 peile er bei den wiederkehrenden jährlichen Umsätzen ein Plus von gut zehn Prozent an. Die Konzernerlöse würden voraussichtlich 25,9 bis 26,1 Milliarden Dollar erreichen. Beim Gewinn rechne er mit einem Wert zwischen 23,30 und 23,50 Dollar je Aktie.
Im abgelaufenen vierten Quartal 2024/2025 stiegen die Erlöse den Angaben zufolge um zehn Prozent auf 6,19 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn lag mit 5,50 Dollar je Aktie ebenfalls über den Markterwartungen.
Die vorgelegten Zahlen dämpfen die Furcht der Anleger, dass sich Adobes Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) nicht auszahlen könnten. So will das Unternehmen unter anderem den KI-Marketingspezialisten Semrush für knapp zwei Milliarden Dollar übernehmen. Zur Verbreiterung der Nutzerbasis setzt Adobe zudem auf eine Kooperation mit OpenAI. Anwender können künftig direkt über ChatGPT auf Funktionen der Bildbearbeitung Photoshop oder anderer Adobe-Produkte zugreifen.
(Reuters)