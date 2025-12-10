Getrieben werde das Wachstum bei Adobe von den KI-Funktionen in den Programmen, sagte Shantanu Narayen, der Chef des Software-Anbieters, am Mittwoch. Für das angelaufene Geschäftsjahr 2025/2026 peile er bei den wiederkehrenden jährlichen Umsätzen ein Plus von gut zehn Prozent an. Die Konzernerlöse würden voraussichtlich 25,9 bis 26,1 Milliarden Dollar erreichen. Beim Gewinn rechne er mit einem Wert zwischen 23,30 und 23,50 Dollar je Aktie.