Der deutsche Staatsbürger Thomas Zimmermann-Liuwird seine Funktion als Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung von Adval Tech spätestens am 1. Januar 2026 antreten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zimmermann-Liu verfügt laut Adval Tech über langjährige Führungserfahrung im internationalen Umfeld. Zuletzt war er als CFO und Geschäftsleitungsmitglied bei der Apontis Pharma tätig. Der Diplom-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer soll mit seiner Expertise die Wachstumsstrategie und Transformation der Gruppe in den kommenden Jahren vorantreiben.