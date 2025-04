Zudem habe sich Finanzchef Markus Reber entschieden, Adval Tech zu verlassen. Sein Austritt erfolge spätestens per Ende März 2026. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge sei eingeleitet. Per Ende März 2025 hat sich bereits COO Jean Bäbler aus persönlichen Gründen frühzeitig in Pension begeben.