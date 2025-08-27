Advent International hat am Mittwoch den Prospekt für das Angebot zum Kauf aller ausstehenden Aktien des Schweizer Halbleiterunternehmens U-Blox publiziert. Wie angekündigt dauert die Angebotsfrist vom 11. September bis 9. Oktober 2025. Nach Abschluss plant Advent ein Squeeze-out sowie die Dekotierung der U-blox-Aktien von der SIX Swiss Exchange.
Das am 18. August angekündigte Angebot beträgt 135,00 Franken pro Aktie in bar, was einer Bewertung von rund 1,05 Milliarden Franken entspricht. Der Verwaltungsrat von U-blox empfiehlt einstimmig die Annahme des Angebots, gestützt auf eine unabhängige Fairness Opinion. Der grösste Aktionär SEO Master Fund LP (9 Prozent) sowie Verwaltungsrat und Management haben bereits zugesagt, ihre Aktien anzudienen.
Die Aktie hat am Dienstag bei 136,40 Franken geschlossen. Das Angebot war in Marktkreisen zum Teil als zu niedrig bezeichnet worden, entsprechend gibt es anhalende Spekulationen auf ein besseres Angebot.
(AWP)