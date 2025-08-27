Das am 18. August angekündigte Angebot beträgt 135,00 Franken pro Aktie in bar, was einer Bewertung von rund 1,05 Milliarden Franken entspricht. Der Verwaltungsrat von U-blox empfiehlt einstimmig die Annahme des Angebots, gestützt auf eine unabhängige Fairness Opinion. Der grösste Aktionär SEO Master Fund LP (9 Prozent) sowie Verwaltungsrat und Management haben bereits zugesagt, ihre Aktien anzudienen.