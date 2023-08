Weiterer Verkaufsdruck möglich

Timo Dums von der DZ Bank sprach von einem "katastrophalen Ergebnis" und "Enttäuschung an allen Fronten", die die Aktien abstürzen lasse. Bei Adyen knirsche es in allen Bereichen deutlich und entsprechend sei die Marktreaktion ausgefallen. Der Experte rechnet mit weiterem Verkaufsdruck infolge negativer Gewinnrevisionen und dem schwindenden Vertrauen in die Wachstumsstory. "Insbesondere die schwächere Umsatzdynamik sowie den Wettbewerbsdruck sehen wir kritisch."