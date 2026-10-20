Ab dem 1. November erhalten die drei nordamerikanischen Geschäftsbereiche jeweils eine eigene Leitung, wie Aebi Schmidt am Dienstag mitteilte. Steffen Schewerda bleibt Chef von Aebi Schmidt North America und leitet weiterhin den Bereich Vehicle Solutions. Jacob Farmer übernimmt den Bereich Goods Transport & Chassis. Neu zum Unternehmen stösst Irina Hot als Leiterin des Bereichs Commercial. Sie war zuletzt beim US-Spezialfahrzeughersteller REV Group tätig.