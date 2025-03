Der Auftrag im Umfang von fast 56 Millionen US-Dollar sei der bisher grösste für die Tochterfirma MB in Wisconsin. MB wird demnach von Herbst 2025 bis 2027 insgesamt 58 Spezialfahrzeuge zur Schneeräumung an den Flughafen liefern, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.