Der Umsatz legte in den ersten drei Monaten um 0,4 Prozent auf 456 Millionen Dollar zu, wie der Spezialfahrzeughersteller Aebi Schmidt am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Dabei sei das Vergleichsquartal des Vorjahres von einmaligen Blue-Arc-Umsätzen in der Höhe von 26,3 Millionen nach oben gedrückt worden.